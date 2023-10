Morto scooterista 65enne dopo tremendo incidente su lungarno Colombo

Incidente mortale questa mattina su lungarno Colombo di Firenze. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11.50 all’altezza dell’intersezione con via De Sanctis e ha visto il coinvolgimento di uno scooter e di un’auto. Per ragioni da accertare i due veicoli si sono scontrati: il conducente del mezzo a due ruote, del 1958, è stato sbalzato a terra ed è deceduto sul posto. Alla guida della vettura una donna del 1988. Il lungarno è stato chiuso per le operazioni di soccorso e i rilievi. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale. Il primo intervento è stato dei vigili del fuoco di Firenze con una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), di rientro al termine di un intervento presso la sede centrale. I vigili del fuoco hanno cominciato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Purtroppo poi non c'è stato niente da fare.