Occupano ex hotel abbandonato, due denunce a Calenzano

Questa mattina, verso le ore 08:30, i carabinieri di Calenzano sono intervenuti in via di Prato, preso lo stabile abbandonato sede ex Hotel Albatros, data la presenza di alcune persone.

Giunti sul posto, i militari hanno effettuato un controllo dell’edificio che aveva le vie di accesso già murate dal proprietario in occasione di precedenti interventi ma, nella parte retrostante, hanno notato che ignoti avevano praticato un foro nel muro creando un nuovo punto di accesso. Ispezionando lo stabile, composto da cinque piani e settantadue camere, hanno trovato in una camera intenti a dormire un 19enne e un 27enne di origine marocchina. Sentiti in merito alla loro presenza in quel luogo non sono stati in grado di fornire una giustificazione; inoltre, alla richiesta di esibire un documento di identità o il permesso di soggiorno, hanno dichiarato di non averlo al seguito.

Accompagnati in caserma sono stati sottoposti ad identificazione certa e, al termine delle attività di rito, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazione del reato di “invasione di terreni o edifici”.