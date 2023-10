Operai in protesta da un'impalcatura a Firenze, interviene la polizia

Protesta questa sera da parte di tre operai che sono saliti su un'impalcatura a Firenze, in via dei Cimatori. Secondo quanto ricostruito i tre sono dipendenti di una ditta impegnata nei lavori di ristrutturazione dell'ex Teatro Nazionale, immobile vicino piazza della Signoria, che sarà trasformato in un nuovo spazio culturale della città. Saliti sull'impalcatura per lamentare il mancato pagamento degli stipendi, circa trenta persone si sono unite per sostenerli. Sul posto è intervenuta la polizia e dopo un colloquio sono stati fatti scendere, in attesa dell'incontro con i titolari. Secondo quanto emerso lo scopo degli operai è raggiungere un accordo.