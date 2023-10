Operaio cade nel vano ascensore, recuperato dai vigili del fuoco a Cerreto Guidi

Infortunio sul lavoro intorno alle 9.30 di questa mattina per un operaio 36enne in via Piave, la strada che da Lazzeretto porta verso il borgo di Cerreto Guidi. Un operaio è caduto nel vano ascensore di un edificio sotto cantiere, la caduta è stata di circa tre metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli, un'ambulanza della Misericordia di Empoli e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni. L'uomo - operaio di una ditta della Campania - è stato recuperato e poi trasferito in codice giallo all'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli per i traumi riportati.