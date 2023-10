Più di un chilo di droga trovato dai carabinieri alle Cerbaie

I carabinieri di Fucecchio, nel corso dei servizi svolti nell’area boschiva delle Cerbaie volti al contrasto dei reati contro la persona e in materia di stupefacenti, hanno trovato diversi quantitativi di droga. In via Pesciatina, nei pressi di un bivacco (smantellato), hanno rinvenuto venti grammi di hashish e trentun grammi di cocaina. In via delle Pinete, in una cavità di un albero, hanno trovato una busta in cellophane contenente 16 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo e duecento grammi, tutto sequestrato. Ulteriori indagini sono in corso per stabilirne la provenienza e la proprietà.