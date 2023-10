Rally di Pistoia, sesto assoluto per Luca Artino da Lamporecchio

Luca Artino ha archiviato il Rally Città di Pistoia in sesta posizione assoluta. Il pilota di Lamporecchio si è espresso con soddisfazione al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo, vettura affidatagli per questa occasione dal team MM Motorsport e con la quale ha affrontato una stagione sportiva rivolta all’acquisizione del feeling con gli automatismi dell’esemplare boemo. Ad affiancare il portacolori di ART-Motorsport 2.0 è stato Andrea Gabelloni, tornato alla collaborazione in abitacolo dopo un lungo periodo di inattività interrotto dal recente Rally Casciana Terme.

“Sono felice, soprattutto perché torno nell’assoluta dopo un periodo difficile dal punto di vista sportivo – il commento di Artino – la vettura la sento sempre più mia e le sensazioni destate da questo impegno le ritengo soddisfacenti, al netto dell’interpretazione della prova speciale Avaglio, la più lunga. Lì non ho saputo esprimermi in modo adeguato e questo fattore ha condizionato la classifica, non sono mai entrato in sintonia con le caratteristiche di questa prova e questo è un dato su cui lavorare per il futuro”.

Una stagione agonistica, quella di Luca Artino, inaugurata sull’asfalto del Motors Rally Show di Pavia e che lo ha visto partente in cinque ulteriori appuntamenti, con le strade di Pistoia a garantirgli – ad oggi - il miglior risultato dell’anno. Per Luca Artino, la programmazione 2023 dovrebbe essersi conclusa proprio sulle strade “di casa”, non escludendo, tuttavia, un’ulteriore presenza spot entro dicembre.