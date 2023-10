Ricercato a Cuneo, lo trovano a Empoli: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 ottobre, gli agenti di polizia di Empoli hanno controllato un'auto in piazza Gramsci. A bordo erano presenti due persone, entrambe di origine romena. I due sono senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine. Da un controllo più approfondito, è venuto fuori un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Cuneo per il reato di rapina avvenuto a Cuneo nel luglio 2023 nei confronti di uno dei due, pertanto gli agenti lo hanno arrestato. L'uomo si trova adesso in carcere a Sollicciano.





