Ruba smartphone in centro a Castelfiorentino, denunciato

Un 27enne è stato denunciato per furto con strappo a Castelfiorentino. Di origini marocchine, è stato denunciato anche per soggiorno illegale in Italia. I carabinieri lo hanno sorpreso vicino al ponte Falcone e Borsellino: lì il giovane aveva rubato uno smartphone a una 41enne, che non aveva subito lesioni durante l'atto. Fuggito, è stato subito bloccato e identificato dai militari. La posizione del giovane è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria che ne valuterà le responsabilità o meno nel corso del successivo processo.