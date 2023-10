Segue la ex a lavoro nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

Un 45enne è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la ex compagna. I carabinieri della compagnia di San Miniato lo hanno trovato nel territorio di competenza dopo che il quarantenne aveva seguito la ex compagna fino al luogo di lavoro, minacciando gravi conseguenze e attendendo che lei finisse il turno lavorativo. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria. I militari invitano sempre a denunciare situazioni di questo tipo e a mantenere alta l'attenzione per evitare conseguenze più gravi.