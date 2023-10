Trovata in hotel a Pisa una 50enne scomparsa da Massa-Carrara

Una 50enne residente in provincia di Massa-Carrara è stata trovata alle 22 di ieri in un albergo in zona stazione di Pisa. Per lei era stata presentata una denuncia di scomparsa. Per questo è stata allertata la questura di Pisa, che è subito intervenuta con una volante. La donna era in stato confusionale ed è stata accompagnata con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello. Lì l'hanno raggiunta i familiari per poi riportarla a casa una volta dimessa.