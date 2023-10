Trovata marijuana in una casa abbandonata a Prato, due arresti tra cui un 17enne

Trovato mezzo kg di marijuana in uno zaino in un immobile abbandonato di Prato in viale della Misericordia. I carabinieri del Cio e di Prato sono intervenuti dopo una segnalazione nella zona notoriamente frequentata da spacciatori. In casa c'erano due marocchini, uno di 17 e uno di 37, entrambi pregiudicati e senza fissa dimora in Italia. I due sono stati arrestati dopo il ritrovamento: il tribunale ha convalidato l'arresto per il maggiorenne con divieto di dimora a Prato, il minore è stato trasferito all'istituto penitenziario minorile di Firenze.