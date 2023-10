È stato trovato di nuovo alla guida di un'auto nonostante non avesse mai conseguito la patente. In più il mezzo dalla targa straniera è un'auto risultata rubata a Salerno. Per questo un 25enne campano è stato denunciato dall'Aliquota Radiomobile dei carabinieri di Empoli. Il giovane è risultato recidivo per il reato di guida senza patente. L'auto e i documenti sono stati sequestrati.