Use Gross batte Lucca, buona la prima ma è meglio volare bassi

Verrebbe da dire molto buona la prima ma, visto che di questi tempi è bene prendere tutto con le molle, meglio non esaltarsi troppo e restare al buona. L’Use Computer Gross che sabato sera ha battuto Lucca ha comunque soddisfatto appieno coach Luca Valentino.

"Sapevamo che l’approccio sarebbe stato importante – attacca – Lucca aveva disputato un ottimo pre-campionato e quindi era determinante mettere subito la nostra impronta anche a livello fisico. Dopo una prima fase nella quale siamo stati un po’ imprecisi, abbiamo comunque mantenuto la nostra solidità in difesa dando così subito un segnale alla partita. Gli appena 14 punti che abbiamo subito nel secondo parziale sono stati quelli che ci hanno dato la spinta poi per allungare con decisione. I 59 punti finali subiti sono la dimostrazione di tutto questo. Avevamo lavorato per questo, perché la difesa è la nostra impronta e ci tenevamo a farlo vedere al nostro pubblico dopo la scorsa annata nella quale ci sono sempre stati vicino nonostante i risultati non brillanti. E’ il primo passo della nostra strada e siamo contenti di questo".

"Anche i nuovi si sono presentati al pubblico – prosegue - sia Quartuccio che era all’esordio davanti al pubblico che De Leone, per il quale era un ritorno al Pala Sammontana. Su Rosselli che dire? Ha dato tanta sostanza sia in campo che fuori, da sicurezza a tutti. Anche lui deve calarsi in questo campionato e la squadra, giorno dopo giorno, apprende da lui. L’impatto mi fa ben sperare". Ora una doppia trasferta, domenica a San Miniato e poi a Firenze con Legnaia. Due gare non facili che per la squadra biancorossa saranno un primo, importante test.

Fonte: Use Basket Empoli