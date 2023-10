Firmato l’accordo con Regione Toscana per la progettazione dell’intersezione tra il nuovo Ponte sul Bisenzio e via Arte della Paglia

Importanti novità nell’ambito dei lavori pubblici: nell’ultima seduta di Giunta comunale infatti sono state approvati il progetto di riqualificazione dell’edificio Ex Gimasa – attualmente sede di Biblioteca e Archivio Storico – e l’accordo con Regione Toscana per la redazione del documento di fattibilità per l’intersezione tra il nuovo Ponte sul Bisenzio e via Arte della Paglia.

Prosegue quindi l’impegno dell’Amministrazione sulla viabilità: il nuovo Ponte sull’Arno sarà snodo centrale di un radicale miglioramento della circolazione stradale per le Signe e per tutta l’area fiorentina nord-ovest, cui si aggiungono interventi sul territorio signese che porteranno vantaggi alla viabilità locale. Fra questi, il necessario adeguamento dell’intersezione tra il nuovo Ponte sul Bisenzio e via Arte della Paglia.

“L'accordo con la Regione Toscana è il primo tassello attuativo di un impegno preso dalla Regione stessa, su richiesta dell'Amministrazione, in fase di approvazione del progetto preliminare del nuovo Ponte sull'Arno - dichiarano il Sindaco Giampiero Fossi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale - L'impegno riguarda l'adeguamento dell'intero tratto di via Arte della Paglia dal ponte sul Bisenzio fino al nodo dell'Indicatore a seguito della nuova funzione di collegamento che assumerà con la realizzazione del nuovo ponte sull'Arno. L'accordo appena approvato riguarda, in particolare, la progettazione del delicato nodo di connessione tra il ponte sul Bisenzio e via Arte della Paglia: grazie alla collaborazione e alle risorse economiche messe in campo dalla Regione, andremo a massimizzare la funzionalità e le ricadute positive su Signa del nuovo ponte sull'Arno, rappresentando al contempo un'occasione senza precedenti di ricucitura e rigenerazione urbanistica di un'intera area che diventerà, di fatto, la nuova porta di ingresso di Signa”.

Altro importante lavoro, anch’esso insistente sulla zona centrale di Signa, riguarda la riqualificazione dell’edificio comunale della Ex Gimasa, dove trovano sede la Biblioteca, l’archivio storico e l’Antiquarium. Un progetto finalizzato all’efficientamento energetico dell’edificio e al rinnovamento generale degli impianti cui si aggiungono necessari lavori edili per una corretta integrazione dell’edificio nel contesto urbano.

“Con l'approvazione del progetto definitivo della riqualificazione della biblioteca comunale Ex Gimasa ci avviciniamo concretamente all'inizio dei lavori del quarto cantiere PNRR (sui cinque in programma), confermando la serietà con cui l'Amministrazione onora gli impegni presi – proseguono il Sindaco e l’assessore - Un intervento di riqualificazione energetica, architettonica e funzionale che restituisce la giusta dignità e dimensione a un edificio strategico, inserendosi nel disegno generale di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti nella zona centrale di Signa. Un luogo che, grazie all'apertura del nuovo Museo della Paglia, sarà in grado di ospitare nella sua interezza la biblioteca e le sale per tutte le attività connesse: non solo una maggiore fruizione da parte dell’utenza, ma vero e proprio polo culturale di riferimento per la comunità”.

Un progetto importante che dovrebbe vedere l’avvio dei lavori già a febbraio 2024.

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa