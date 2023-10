Airbnb versa l'imposta di soggiorno al Comune di Montelupo

Il Comune di Montelupo Fiorentino attiva un servizio con Airbnb grazie al quale è lo stesso portale di prenotazioni on line a versare direttamente l’imposta di soggiorno al Comune, senza l’intermediazione del proprietario della struttura (host).

Si tratta di una semplificazione della procedura che arriva grazie ad un accordo fra Airbnb ed Anci al quale anche il Comune di Montelupo Fiorentino ha aderito.

Vediamo come funziona

· Dal 1° marzo 2022 Airbnb offre a tutti gli host la possibilità di selezionare la riscossione dell’imposta di soggiorno attraverso la piattaforma al momento della prenotazione e con l’utilizzo di strumenti di pagamento digitali.

In caso di locazioni brevi, Airbnb si occupa anche del successivo riversamento dell’imposta raccolta al Comune che si sia correttamente registrato.

· Tale modalità viene erogata attraverso un portale in cui il comune di Montelupo si è registrato gratuitamente.

· Sarà Aribnb a fare il versamento dell’imposta riscossa nel trimestre tramite PagoPA.

· Inoltre Airbnb attiva anche la condivisione con il Comune dei dati relativi all’imposta di soggiorno raccolta e riversata nell’area riservata del Comune sul portale

· L’imposta di soggiorno è raccolta e riversata direttamente ai Comuni solo per gli annunci che sono identificati dagli host come locazioni brevi.

Per le altre tipologie di annunci l’imposta verrà raccolta e versata agli host che saranno responsabili del successivo riversamento al Comune.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa