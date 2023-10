Musica, buffet e bellezza: all'aperitivo da Alino Mancini la nuova collezione di Rebecca Gioielli

Cosa c'è di meglio di una serata di musica, cibo e divertimento? Beh, una serata di musica, cibo, divertimento e gioielli...

Se si parla di gioielli a Empoli c'è una vera e propria istituzione, che ha deciso di creare un evento imperdibile e che promette di essere indimenticabile. Alino Mancini organizza per sabato 7 ottobre un happening con aperitivo e musica da non perdere. Sarà una serata importantissima anche perché sarà svelata una nuova collezione: la Cocktail Collection di Rebecca Gioielli.

Nella splendida sede di via Segantini in centro a Empoli dalle 17 alle 21 sarà l'occasione per ammirare la nuova collezione, fatta per ammirare la vita tutti i giorni. Musica, aperitivo e bellezza: il tris perfetto per un sabato da non perdere assolutamente.

Alino Mancini e il suo staff saranno disponibili per consigliarti tra le varie opportunità. Alino Mancini ti aspetta con Aperitivo e musica.

E ricorda che per l’occasione in ANTEPRIMA ESCLUSIVA sarà presentata la nuova collezione Cocktail Collection di Rebecca Gioielli! Non mancare!

SABATO 6 OTTOBRE dalle 17 alle 21

Gioielleria Orologeria Alino Mancini:

un’emozione che non finisce mai...

Via Segantini 1 - Empoli - Tel.0571 80755

alinomacini.com