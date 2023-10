Birdgardening ad Arnovecchio, tutti pronti binocolo alla mano

Tutto pronto per la visita a tema in programma ad Arnovecchio, l’oasi naturale protetta a due passi dal centro della città che si terrà domenica 8 ottobre 2023, dalle 9 alle11. Una mattinata dedicata al birdgardening, ed in particolare alle piante da utilizzare per favorire le presenze della fauna selvatica. La visita è gratuita ma a numero chiuso ed è gradita la prenotazione tramite email da effettuare all’indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it. Ad accogliere i visitatori nell’oasi ci sarà come sempre una Guida Ambientale del Centro RDP Padule di Fucecchio.

La visita consentirà di conoscere meglio arbusti e attrezzature per il birdgarden, ma ci sarà anche una sosta ai capanni posizionati lungo il percorso per l’osservazione degli uccelli acquatici presenti nel lago: si consiglia di portare il binocolo.

FOCUS - Il termine birdgarden, come accade per altri simili mutuati dalla cultura anglosassone, non si può tradurre in maniera letterale: non solo un “giardino per gli uccelli”, ma un giardino secondo natura, ideato e gestito per ospitare fiori e animali selvatici.

L’obiettivo è quello di passare da un verde puramente ornamentale al recupero delle funzioni ecologiche del giardino, che grazie ad accorgimenti ed attrezzature come le mangiatoie e i nidi artificiali può diventare una piccola oasi di biodiversità.

Il primo passo è sempre quello di inserire nel birdgarden piante che producono frutti o semi destinati al nutrimento di uccelli e mammiferi e piante che producono fiori utili per attrarre gli adulti o per nutrire le larve di farfalle ed altri insetti di interesse naturalistico.

L’area di Arnovecchio, gestita dal Centro RDP Padule di Fucecchio per conto del Comune di Empoli, è un’oasi naturalistica che può essere considerata a tutti gli effetti anche un esempio di birdgarden, un modello da cui trarre spunti per il proprio giardino.

Lungo il sentiero sono stati piantumati arbusti appartenenti a specie autoctone (biancospino, sanguinello, prugnolo e berretta da prete), scelti fra quelli che in autunno-inverno producono frutti graditi agli uccelli e ai piccoli mammiferi del bosco.

ORARI E APERTURE - Nel mese di ottobre l’area naturale protetta di Arnovecchio è sempre aperta al pubblico, ad accesso libero e senza prenotazione, il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica mattina dalle 9 alle 12.

Per informazioni è possibile contattare il Centro RDP Padule di Fucecchio (tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it) o visitare la pagina Facebook dedicata all’indirizzo oasidiarnovecchio

UN AUTUNNO PER L’AMBIENTE - L’iniziativa, la prima delle tre a cavallo tra ottobre, novembre e dicembre (8 ottobre, 12 novembre e 10 dicembre), rientra nella kermesse dedicata ai temi ambientali “Un autunno per l’Ambiente”, promossa da Comune di Empoli in collaborazione con associazione Legambiente Empolese Valdelsa - Plastic Free OdV Onlus, Centro*Empoli, Mentorgroup, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio, Biblioteca comunale Renato Fucini, The Knights of Rizal - Florenze Chapter.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa