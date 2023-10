Cena delle elementari 32 anni dopo, emozioni e ricordi per ex alunni e maestre di San Pierino

Ritrovarsi dopo 32 anni dalla prima campanella, per condividere una cena nel ricordo dei vecchi tempi ma anche le novità e i cambiamenti degli anni. La rimpatriata è quella vissuta dagli ex alunni classe 1985 della scuola primaria Renato Fucini di San Pierino, a Fucecchio, che in questi giorni si sono ritrovati non solo tra compagni di classe ma anche con quelle che furono le loro maestre tra il 1991 e il 1996.

Non tutti erano presenti all'appello, come raccontato da una delle organizzatrici, perché lontani da casa. Ma il momento è stato partecipato e carico di emozioni, come quelle provate dalle stesse maestre che non si erano affatto dimenticate dei piccoli, ormai cresciuti, studenti e studentesse. "Sono state felici ed emozionate di incontrarci e per l'occasione ci hanno scritto una lettera molto commovente" raccontano dalla serata.

"Insieme siamo cresciuti - si legge nella lettera scritta in corsivo - abbiamo costruito da subito un bel rapporto che, spesso, è andato al di là dell'insegnamento, da definirsi quasi "materno", vi abbiamo coccolato e voi vi siete sentiti amati da tutte noi". Il pensiero delle ex maestre, nero su bianco, si conclude: "Nonostante siano passati tanti anni, vi portiamo tutti nel cuore. Grazie per questo regalo che ci avete fatto".