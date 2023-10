Apre il nuovo Chiosco in piazza Ristori a Empoli: ecco la data

Ci siamo. Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo Chiosco di piazza Oreste Ristori chiamato “N.O.W”. La data da segnare in agenda è venerdì 6 ottobre 2023, alle 19. Il taglio del nastro all’avvio di questa nuova attività in città segna la conclusione di un percorso fortemente voluto da questa amministrazione comunale per andare a riqualificare e valorizzare tutta l’area a verde pubblico collegata a piazza Matteotti.

Con il chiosco di piazza Ristori si inaugura così un nuovo servizio nella piazza da sempre punto di ritrovo di molti empolesi. Restituire vita alle attività significa valorizzare il territorio, dare opportunità di lavoro e di socializzazione, al tempo stesso.

Il chiosco è stato completamente rinnovato negli spazi e nei contenuti. La qualità sarà il punto di forza per tutta quell’area. Una struttura ritenuta strategica anche in virtù della vicinanza al tracciato della pista ciclabile, che diventa potenzialmente più attrattiva se dotata di un luogo di ristoro come “N.O.W” dove sia possibile mangiare o bere e le specialità non mancheranno come i vini naturali e le ‘tapas’.

"Faccio i miei migliori auguri per questa partenza, una nuova attività in un locale di proprietà pubblica che mi auguro possa riqualificare tutta la zona e diventare un punto di riferimento per chi la frequenta", sottolinea la sindaca Brenda Barnini.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa