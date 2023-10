Sagre, fiere e non solo: qualche idea per il primo weekend di ottobre in Toscana

"Via Francigena in Valdelsa", Castelfiorentino

Ottobre è già arrivato ed è tempo di fiere. Nel primo weekend del mese in Toscana sono tante le occasioni per trascorrere una giornata all'aria aperta. Di seguito riportiamo alcuni eventi in più province tra feste, passeggiate nella natura, sagre e altro ancora in programma per venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023.

Firenze. Imparare le tecniche della street art, volteggiare sullo skate, comporre brani rap e trap, disegnare fumetti e produrre podcast audio/video. Tutto questo a Firenze Anima Giovane, l’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Firenze che, dal 6 al 21 ottobre prossimi, offrirà un’esperienza unica di apprendimento, attraverso cinque 5 laboratori itineranti di 6 ore ciascuno, che si svolgeranno gratuitamente in piazze e parchi dei cinque quartieri fiorentini - Qui i dettagli.

Primo weekend per visitare le installazioni di Joana Vasconcelos alle Gallerie degli Uffizi, in mostra fino al 14 gennaio 2024. Tre le installazioni dell'artista portoghese nell'esposizione "Between Sky and Heart - Qui i dettagli.

Empoli. Tutto pronto per la visita a tema ad Arnovecchio, l’oasi naturale protetta a due passi dal centro della città che si terrà domenica 8 ottobre 2023, dalle 9 alle 11. Una mattinata dedicata al birdgardening, ed in particolare alle piante da utilizzare per favorire le presenze della fauna selvatica: ci sarà anche una sosta ai capanni posizionati lungo il percorso per l’osservazione degli uccelli acquatici presenti nel lago per questo è consigliato di portare il binocolo.

Spazio allo shopping en plein air con Empolissima. L'appuntamento con il mercato in centro storico è per domenica 8 ottobre, dalle 8 alle 20. I banchi, con le novità per la stagione autunno inverno nel settore abbigliamento, accessori e calzature e molte altre merceologie, saranno disposti da via Roma a piazza della Vittoria, via Pievano Rolando, via Salvagnoli e via Tinto da Battifolle - Qui tutti i dettagli.

San Miniato. Appuntamento a Balconevisi con il 42° Palio del Papero. Sabato e domenica 8 ottobre, con cene e pranzi a base di tartufo e altro ancora.

Castelfiorentino. Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre si svolgerà a Castelfiorentino "La via Francigena in Valdelsa, tra sogno e leggenda", manifestazione per rivisitare l’antico tracciato con itinerari ad hoc a piedi, in e-bike oppure a cavallo, e immergersi in una magica atmosfera d’altri tempi.

Certaldo. Il 6, 7 e 8 ottobre Certaldo ospiterà "Domani è ora – Festival della sostenibilità e delle abilità": tre giorni in cui verranno affrontati non solo i temi legati al cambiamento climatico, ma anche quelli legati alla tutela dell’ambiente, alla conservazione degli ecosistemi, alla riduzione delle disuguaglianze e a tutte le tematiche fondamentali enucleate nei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Dicomano. Fino al 6 ottobre torna la storia Fiera di Dicomano, nel centro storico del paese. Mostre, enogastronimia, laboratori e iniziative culturali. Per l'ultimo giorno, domenica dalle ore 15 il bardiccio torna protagonista con la quarta edizione della Disfida del Bardiccio in piazza Buonamici. E quest’anno l’attesa è più carica che mai: in gara, accanto ai macellai della Valdisieve e del Mugello si sfideranno all’ultimo colpo di mestolo i sindaci dei Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Dicomano e Vicchio.

Signa. Torna questo weekend e il prossimo, dal 13 al 15 ottobre allo stadio del Bisenzio a Signa la "Sagra della cipolla", promossa dalla società sportiva Signa 1914. Alla sua settima edizione, la sagra della cipolla conferma i piatti forti del menù e introduce alcune novità, dagli antipasti con fantasia di crostini e cipolle ai primi piatti come i ravioli di pasta fresca con il ripieno di cipolle e la classica la zuppa di cipolle, dai secondi piatti con il lesso rifatto e la pizza bianca con la cipolla stufata toscana fino al dessert, un delizioso gelato all’aroma di cipolla di Tropea.

Pisa. Fino a domenica 8 ottobre Pisa è teatro della nuova edizione di Internet Festival-Forme di Futuro: quattro giorni di eventi aperti al pubblico e relatori/trici di caratura internazionale tra esperti/e di robotica, tecnologia e innovazione, umanisti, rappresentanti delle istituzioni, artisti/e e personaggi del mondo della cultura, dell’arte e dello spettacolo. Oltre 20 le sedi che ospiteranno le iniziative firmate IF2023 per un festival sempre più diffuso in città.

Palaia. Weekend a tavola con la Mostra Mercato del Tartufo di Forcoli, giunta alla 37esima edizione che si svolgerà negli spazi del Centro Nuova Primavera dal 6 all'8 ottobre. L’evento si inserisce nella stagione delle "feste del tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi", che vanno da fine settembre a fine novembre. Durante la prima serata, alla Cena di Gala, sarà consegnato il Tartufo d'Oro, premio che l’amministrazione comunale di Palaia dedica allo sportivo toscano che più si è distinto negli ultimi mesi e che quest’anno andrà a Federica Squarcini, pallavolista della nazionale italiana nata e cresciuta in Valdera, protagonista di un anno ricco di successi in campionato e con la nazionale stessa. Sabato pomeriggio si apre la mostra mercato con gli espositori di tartufo, funghi e prodotti locali. Il pomeriggio sarà arricchito da esibizioni di pattinaggio e di calcio delle società del territorio.

Ponsacco. È festa a Ponsacco domenica 8 ottobre con la Fiera di San Costanzo: 80 artisti, 15 compagnie, spettacoli, laboratori e shopping con un mercato che abbraccia il centro. E poi ancora musica, spettacolo pirotecnico e luna park, attivo da giovedì 5 fino a martedì 10 ottobre.

Camaiore. Dopo il successo pieno della prima edizione, dal 6 all'8 ottobre Lido di Camaiore torna a essere la casa di Wheels and Waves Italy, per un nuovo fine settimana di experience e divertimento. Il più celebre evento internazionale di cultura e lifestyle motociclistico ha confermato la Versilia per l'unica edizione al di fuori della tradizionale sede francese di Biarritz. Fra le anticipazioni, la presenza dei brand più prestigiosi: Breitling, Persol, Lightning Bolt e Honda si aggiungono a Triumph Motorcycles, BMW Motorrad, Harley-Davidson, Metzeler e Moto Guzzi, già protagonisti di Wheels and Waves Italy 2022. Presenti inoltre musica dal vivo, skate contest e area food & beverage. Tutte le info su wheels-and-waves.com/italie.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO