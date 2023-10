Crolla il terreno, anziano seduto su una panchina fa un volo di 80 metri ma si salva

Un 72enne si è salvato dopo che la panchina su cui era seduto è crollata per il cedimento del terreno nella scarpata vicina. L'uomo è caduto per circa 80 metri in località Metatelli, a Coreglia Antelminelli, in Garfagnana. I vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana e il personale SAF (speleo alpino e fluviale) della centrale di Lucca sono intervenuti alle 1.30 circa. L'anziano, nonostante la grande caduta, è rimasto sempre cosciente ed è stato recuperato per il trasferimento in ospedale. L'intervento è durato circa 2 ore.