Destination Napoleon, Lucca ospita il meeting europeo sugli itinerari turistici

Sarà il Comune di Lucca, recentemente nominato vice presidente della Federazione Europea Città Napoleoniche, a ospitare il meeting “Destination Napoleon in Italia – Per una strategia condivisa”, che si terrà presso la suggestiva location di Villa Bottini mercoledì 10 ottobre a partire dalle ore 10.30. L’incontro coinvolge i membri italiani di FECN (Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes) ed offrirà un momento di riflessione e scambio di esperienze finalizzato al consolidamento dell’itinerario in Italia legato alla figura di Napoleone e all’individuazione di progetti di interesse per i membri.

I membri italiani di FECN - Destination Napoleon, Itinerario culturale del Consiglio d'Europa dal 2015, offrono un modello di cooperazione che coniuga la valorizzazione del patrimonio culturale napoleonico diffuso con la partecipazione attiva della società civile e lo sviluppo sostenibile dei territori. Favorendo sinergie tra enti, istituzioni e organizzazioni culturali e socio-economiche dal livello locale a quello nazionale ed europeo, Destination Napoleon costituisce un efficace strumento per l’attuazione di politiche e strategie innovative e coerenti con le risorse e le caratteristiche dei luoghi e fornisce ai territori che ne fanno parte strumenti condivisi, la possibilità di confrontarsi sulle pratiche sviluppate da ciascuno e l’opportunità di creare progetti comuni, sia a livello locale e regionale, che a scala nazionale e transnazionale.

Una sinergia ambiziosa che verrà ribadita, sviluppata e implementata a Lucca, ritenuta città all’avanguardia per le strategie turistiche e promozionali. “La città di Lucca con orgoglio ricopre la vice presidenza della Federazione Europea Città Napoleoniche – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini – Un ruolo che sarà valorizzato in questa importante giornata, dedicata al rafforzamento e allo sviluppo delle politiche di promozione territoriale legate alla figura di Napoleone. Siamo quindi entusiasti di ospitare l’incontro dal quale prenderanno vita le nuove attività di coordinamento legate alla valorizzazione dell’Itinerario Culturale Destination Napoleon”.

La giornata rappresenterà inoltre l’occasione, per gli addetti ai lavori e i partecipanti al convegno, di ripercorrere i principali luoghi, monumenti e percorsi napoleonici del territorio lucchese.