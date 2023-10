Endometriosi, corso di formazione gratuito per personale sanitario a Firenze

L’endometriosi rappresenta la prima causa di dolore pelvico cronico in donne in età fertile, eppure oggi le pazienti che ne sono affette non hanno tutele sul posto di lavoro né un’ esenzione ticket per i costi di terapie e visite. Il tempo medio per la diagnosi arriva fino ad 11 anni, e Secondo il Ministero della Salute in Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva.

Per abbattere il ritardo diagnostico, e fornire una visione multidisciplinare dell’approccio alla malattia in linea con le linee guida europee, l’Associazione di cura pro bono Endo-Care, organizza per sabato 28 ottobre un convegno ECM destinato alla formazione del personale sanitario presso la Sala Pegaso della Regione Toscana, Piazza Duomo 10, Firenze (angolo via dell' Oriuolo).

Il corso è rivolto a 80 partecipanti, Medici con specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, MMG, Pediatria, Psicologi e Psicoterapeuti, Dietisti, Ostetriche, Fisioterapisti, Biologi nutrizionisti e Farmacisti. La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Si tratta di un evento in chiave multidisciplinare senza precedenti, finanziato dal programma europeo Erasmus+.

L’iscrizione e la partecipazione al convegno del 28 ottobre (8.30-13.00) sono completamente gratuite e danno diritto a 4 crediti ECM, crediti di formazione professionale obbligatori per tutti i soggetti appartenenti alle professioni sanitarie.

Secondo gli studi il 35% delle pazienti che si rivolge al personale sanitario non si sente presa in carico, i sintomi aspecifici e la poca conoscenza sociale e sanitaria della malattia fanno sì che il personale sanitario, così come le donne stesse, non ritengano i primi sintomi patologici e non li indagano.

L’Associazione di cura pro bono “Endo-Care: insieme per prenderci cura della salute delle donne”, fondata dalla Dott.ssa Maria Celeste Esposto, è l’ente ideatore e capofila di un progetto europeo di formazione e cooperazione, denominato ENDO-TEAM, avviato ufficialmente lo scorso anno e finalizzato alla formazione dei giovani professionisti sanitari europei sull’endometriosi. Il progetto presentato da Endo-Care ha durata di due anni ed è stato approvato dalla Commissione Europea che lo finanzia nell’ambito del programma per la formazione professionale Erasmus+.

L’endometriosi è una malattia cronica che colpisce il 10% della popolazione femminile europea in età fertile. La stima è che ne siano affette circa 14.000.000 di donne in Europa. Può manifestarsi con sintomi dolorosi fino a risultare invalidante, e nel 30-40% dei casi può causare infertilità.

La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso (7-11 anni), il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicofisiche. L’approccio multidisciplinare è la strada migliore per assicurare alle donne con endometriosi cure coerenti basate sull’evidenza, garantendo eccellenza, continuità, multidisciplinarietà, formazione ed efficacia, e mirando al rapporto costo-efficacia della gestione dell’endometriosi attraverso una riduzione dei tempi di diagnosi e dei costosi trattamenti tardivi.

C’è tempo fino a venerdì 20 ottobre per iscriversi.

Possono partecipare anche le pazienti, e le persone interessate, inviando una mail a endocareproject@gmail.come

Per informazioni e iscrizioni: endocareproject@gmail.com

PROGRAMMA:

8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Saluti Istituzionali della Regione Toscana

9.15 Come si identifica la paziente affetta da endometriosi? | Prof. Felice Petraglia, professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Firenze

9.35 Diagnosi ecografica e terapia medica dell’endometriosi | Dr. Tommaso Capezzuoli, Dirigente Medico Ostetricia e Ginecologia Azienda ospedaliero-universitaria Careggi

9.55 Terapia chirurgica (oggi è ancora necessaria?) | Dottor Alberto Mattei, Direttore dipartimento materno infantile, Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro

10.15 Approccio multidisciplinare all’endometriosi: la buona pratica Endo Care” | Dottoressa Maria Celeste Esposto, Ginecologa

10.35 L'utilizzo dell’agopuntura nel trattamento dell’endometriosi | Dottoressa Maria Cristina Quaranta, Medico Chirurgo esperto in Agopuntura, docente FISA

10.50 Approccio nutrizionale e stile di vita nella paziente con endometriosi | Dottoressa Francesca Moschi, Biologa Nutrizionista e Dottoressa Carlotta Calitri, Biologa Nutrizionista

11.10 L’osteopatia nel trattamento dell’endometriosi | Dottor Filippo Arfaioli, Osteopata

11.25 Impatto psicologico e sociale nell’endometriosi | Dottoressa Irene Mangini, Psicologa e Psicoterapeuta

11.40 Coffee Break

11.50 Endometriosi, dolore, sessualità: il pavimento pelvico nella donna con endometriosi | Dottoressa Carla Sforza, Fisioterapista del pavimento pelvico

12.05 Endometriosi intestinale e colon irritabile | Dottor Alessio Nastruzzi, Coordinatore Commissione Appropriatezza Organismo Toscano Governo Clinico

12.25 Il ruolo delle volontarie nel metodo Endo-Care, la testimonianza delle volontarie

12.40 Dal Programma Europeo Erasmus+ alla battaglia per i diritti delle pazienti | Sara Beltrami, attivista

13.00 Chiusura lavori

