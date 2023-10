Famiglie al Museo a Empoli, 4 date fino a Natale

Cultura, incontro e divertimento. Tutto pronto per una nuova edizione, tutta da scoprire, di Famiglie al Museo, rassegna dedicata alle attività per le famiglie anche quest'anno di casa nei musei empolesi. Quattro le date da segnare in agenda, la prima è quella di domenica 8 ottobre 2023: alle 16, in occasione della Giornata Nazionale Famiglie al Museo F@Mu 2023, appuntamento al Museo Civico di Paleontologia con "A spasso nel tempo con un topolino preistorico". I partecipanti avranno l'opportunità di conoscere Squit, topo preistorico nato nell’era dei Dinosauri e sopravvissuto alla grande estinzione di 65 milioni di anni fa: con lui ripercorreranno la sua storia con l’elaborazione di un personale libro tattile del quale il simpatico topolino sarà protagonista.

Spazio poi a un incontro con l'argilla in tre tappe per esplorare le potenzialità di impiego ed espressive di questo materiale che ha accompagnato l'uomo fin dalle origini: il percorso si intitola "Argilla: un viaggio nel mondo della materia" e prenderà il via domenica 5 novembre al Museo Civico di Paleontologia, sede del laboratorio "Terra fertile", alla scoperta delle Veneri di Willendorf, simbolo di fertilità, abbondanza e passione. Seconda tappa, domenica 3 dicembre alle 16 al Museo del vetro con "Dialogo di forme tra terra e vento", un'occasione per modellare l’argilla e scoprire insieme le tante forme dell’utile e dell’arte a confronto con i vetri del museo. L'iniziativa conclusiva è fissata per domenica 17 dicembre a Casa Pontormo, alle 16: durante il laboratorio "Decora il tuo Natale", i partecipanti potranno prendere ispirazione dalle opere del Pontormo e, osservando le decorazioni dei reperti in ceramica riportati alla luce durante i lavori di restauro della casa dell'artista, potranno pitturare alcuni addobbi natalizi in ceramica.

Tutte le proposte sono pensate per famiglie con bambine e bambini dai 6 agli 11 anni di età, fino a un numero massimo di quindici. Per partecipare è obbligatorio effettuare la prenotazione entro le 18 del sabato precedente l'incontro: il costo per ogni iniziativa è di 15 euro a famiglia, il carnet per tre incontri costa 30 euro.

Per maggiori informazioni e per effettuare le prenotazioni, chiamare Empoli Mu6ei allo 0571 757067 dal martedì alla domenica nella fascia oraria 10 - 18 oppure inviare una mail a empolimusei@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa