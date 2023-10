Famiglie al Museo, al BeGo di Castelfiorentino giochi per i più piccoli

Torna al Museo BeGo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino gestito dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino, la Giornata nazionale delle famiglie al museo, F@Mu. Si tratta di uno degli eventi culturali più importanti in Italia dedicato ai bambini che festeggia quest’anno 10 anni con un testimonial ufficiale, Greg Heffley, il celebre protagonista di “Diario di una schiappa”, bestseller mondiale nel campo della letteratura per ragazzi.

L’appuntamento è per Domenica 8 ottobre 2023 e il BeGo aderisce con un programma intenso che prenderà il via alle ore 16,00 con “Conosciamo Benozzo”. Dopo la registrazione al desk, i partecipanti visiteranno il Museo con la nuovissima aula didattica. A seguire, intorno alle ore 16,30 “Mettiamoci in gioco con BeGo” con tantissimi giochi a tema (il gioco dell’oca e memory per citarne alcuni), e altre sorprese curate dal collettivo Sistemi ludici di Castelfiorentino.

L'età consigliata per le attività è dai 4 anni in su, ma anche i più piccoli potranno divertirsi colorando. A tutti i partecipanti verranno distribuiti premi a tema “Diario di una Schiappa”.

ISCRIZIONE

Ingresso gratuito - prenotazione obbligatoria.

Per partecipare è necessario riempire il form che si trova sul sito www.museobenozzogozzoli.it

alla sezione “Calendario iniziative”, oppure sulle pagine facebook e instagram del museo.

Per informazioni:

email info@museobenozzogozzoli.it

tel. (in orario apertura museo) 0571-64448

Fonte: Ufficio Stampa