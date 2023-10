Festa a Lastra: Diana Frizzi compie 100 anni

Il sindaco Angela Bagni si è recata personalmente a portare gli auguri suoi e di tutta l’amministrazione comunale a Diana Frizzi che domenica scorsa 1° ottobre ha tagliato il traguardo dei 100 anni di età. Cresciuta in una famiglia contadina, ultima di 7 fratelli, ha vissuto prima a Casellina, Scandicci, e poi a Lastra a Signa. Ha frequentato la scuola elementare fino alla classe quinta con ottimi risultati. Donna molto attiva, ha imparato il mestiere di sarta. Frequentatrice assidua della biblioteca, curiosa, durante il periodo della guerra ha studiato anche la lingua inglese, cosa rara per quei tempi. Il sindaco Angela Bagni ha consegnato a Diana Frizzi una targa di auguri in ricordo di questa importante ricorrenza.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa