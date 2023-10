Fiorentina-Cagliari, ferito un poliziotto negli scontri fra tifosi: in arresto un 26enne

A seguito degli episodi di disordine che si sono verificati lo scorso 2 ottobre nei pressi dello Stadio Artemio Franchi in occasione della partita di campionato Fiorentina-Cagliari, questa mattina la polizia ha arrestato a Prato un cittadino italiano di 26 anni accusato di lesioni aggravate, possesso di artifizi pirotecnici e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, nonché denunciato anche per i reati di rissa e travisamento.

Secondo quanto ricostruito dalla Digos della Questura di Firenze, il giovane con il volto travisato da un passamontagna, durante gli scontri che hanno visto fronteggiarsi gli ultras fiorentini con quelli della squadra ospite nella zona di Viale dei Mille, avrebbe raccolto da terra una pietra scagliandola contro un poliziotto in servizio presso alla Digos di Cagliari, causando all’agente delle lesioni guaribili con qualche giorno di prognosi. Indagine lampo e verifiche incrociate, anche tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine, hanno portato gli investigatori di via Zara ad individuare il presunto autore del gesto tra le fila degli ultras locali.

A tradire il 26enne ed a confermare le ipotesi dei poliziotti è stato il particolare abbigliamento indossato dal giovane al momento dei fatti. Rintracciato questa mattina dalla Digos fiorentina, l’uomo è stato arrestato in "flagranza differita", specifica tipologia di flagranza per quei reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, e nei suoi confronti verrà adottato anche un provvedimento di Daspo.