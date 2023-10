Firenze Anima Giovane, dai podcast allo skate e alla street art

Comporre brani rap e trap, imparare le tecniche della street art, volteggiare sullo skate, disegnare fumetti e produrre podcast audio/video. Serve una mano?

Firenze Anima Giovane è l’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Firenze che, dal 6 al 21 ottobre prossimi, offrirà un’esperienza unica di apprendimento, attraverso cinque 5 laboratori itineranti di 6 ore ciascuno, che si svolgeranno gratuitamente in piazze e parchi dei cinque quartieri fiorentini. Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea – Fondi Strutturali e di Investimenti Europei - Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 - Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione Europea alla pandemia di Covid-19. Organizzazione LNDF.

L’obiettivo? Promuovere partecipazione e scambio di idee tra i giovani, mentre sviluppano le loro abilità in diverse discipline.

E poi? E poi tutti insieme al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dal 28 al 31 ottobre: tre giorni dedicati alla presentazione dei risultati dei laboratori, con la partecipazione di nomi noti delle rispettive discipline.

Quindi? Provateci! Firenze Anima Giovane è un progetto dedicato soprattutto a ragazze e ragazzi tra i 12 e 20 anni, ma aperto a tutti. L’iscrizione è gratuita, consultate il sito ufficiale www.firenzeanimagiovane.it, scegliete il vostro laboratorio e prenotatevi via whatsapp al numero 347 8114893 o scrivete a info@firenzeanimagiovane.it.

I laboratori avranno durata di 6 ore e si terranno venerdì 6, sabato 7, venerdì 13, sabato 14 e sabato 21 ottobre. Saranno coinvolti il Parco San Donato, l’Area Pettini Burresi, l’Area Giuncoli di via Canova, Piazza Bartali, Piazza Elia Dalla Costa e altri spazi di ogni quartiere della città.

Rapper e trapper saranno affidati ai producer dell’etichetta/agenzia Bumper Muz, attiva da anni nel settore. A introdurre gli street-artist nel mondo del lettering e dei contenuti digitali sarà l’urban artist MrFijodor, per un percorso curato da Street Levels Gallery. Il laboratorio di podcast digitali è stato pensato e organizzato dall’agenzia Dieci, specializzata in documentari e videotelling: sarà un racconto dei laboratori di Firenze Anima Giovane, con produzione speciale per l’evento conclusivo al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Agli skater, di qualsiasi livello, è dedicato il laboratorio organizzato da SkateClan, associazione sportiva affiliata alla FISR: acrobazie tra muretti, jump e quarter, sempre sotto la guida attenta dei tutor. Dall’ideazione alla sceneggiatura, alla stesura grafica: il laboratorio di Comics sarà incentrato sulla produzione di una breve storia, più o meno autobiografica, dal titolo Anima Giovane.

"Cultura e creatività sono le due parole guida di questo progetto - ha sottolineato l'assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione - al centro i giovani che potranno beneficiare di spazi in città dove poter coltivare il loro talento, mettere a frutto la loro curiosità e inventiva". "Questi laboratori permetteranno a tanti di poter seguire la propria passione seguiti da esperti del settore - ha aggiunto l'assessore Guccione - altri saranno avvicinati ad attività che magari non conoscevano, toccando saperi e talenti che ignoravano di avere e quindi aprendosi anche a nuove opportunità". "Un progetto che avrà il suo culmine, dal 28 al 30 ottobre, in uno dei luoghi più rappresentativi della città, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - ha concluso l'assessore alle politicher giovanili - tre giorni che saranno dedicati alla presentazione dei risultati dei laboratori. Un'altra, importante occasione, per promuovere partecipazione e scambio di idee tra i giovani".

Firenze Anima Giovane: date e luoghi dei laboratori

HIP HOP – Rap – Trap (6, 7, 13, 14 e 21 ottobre)

Realizzazione di un brano scritto dai partecipanti al laboratorio insieme ai tutor e con il supporto di Bumper Muz. Tema del brano proposto dal laboratorio oppure tema libero scelto dai partecipanti. Ogni Laboratorio in gruppo e su base pre-prodotta da Bumper Muz realizza un provino. Bumper Muz insieme ai testimonial individua tra i provini realizzati dai 4 laboratori il brano da registrare e presentare nei tre giorni conclusivi.

6-ott Parco Viale Tanini (Quartiere 3)

7-ott Area Giuncoli via Canova (Quartiere 4)

13-ott Piazza Dallapiccola (Quartiere 1)

14-ott Piazza Nannotti (Quartiere 2)

21-ott Piazzale Coop V.le Lombardia (Quartiere 5)

STREET ART (6, 7, 13, 14 e 21 ottobre)

Il laboratorio, curato da Street Levels Gallery e tenuto dallo urban artist MrFijodor, coinvolge ragazzi in sessioni di teoria e pratica. La tematica comprende skate, musica, lettering e contenuti digitali, e mira a unire questi elementi in un’opera d’arte urbana. L’obiettivo è promuovere la crescita umana e civile attraverso l’arte. I laboratori culmineranno con un’opera murale guidata da MrFijodor attraverso le diverse fasi realizzative.

6-ott Area Pettini Burresi (Quartiere 2)

7-ott Piazza Elia Costa (Quartiere 3)

13-ott Villa Vogel (Quartiere 4)

14-ott Parco San Donato lato via di Novoli (Quartiere 5)

21-ott Piazza Dallapiccola (Quartiere 1)

DIGITAL & PODCAST (6, 7, 13, 14 e 21 ottobre)

Il laboratorio di podcast pensato da Dieci accompagna i laboratori di fumetti, street art, skate e musica con un racconto in 4 puntate podcast e una speciale puntata finale durante l’evento al teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Il team di Dieci sarà presente durante i laboratori, raccontando il progetto e ogni singolo laboratorio, dando voce ai protagonisti, agli ospiti e ai ragazzi che interverranno e prenderanno parte agli incontri.

Itinerante fra le piazze dei quartieri dove si svolgono i workshop

SKATE (6, 7, 13, 14 e 21 ottobre)

SkateClan Asd, associazione sportiva federale, ha come missione l’insegnamento dello skateboard e la sensibilizzazione a questo sport. Nelle giornate del workshop l’obiettivo è insegnare l’approccio e le basi di questa disciplina, inoltre per chi volesse imparare nuovi tricks sono messi a disposizione, sotto la supervisione dei tutor, due muretti, un jump e due quarter.

6-ott Piazza Dallapiccola (Quartiere 1)

7-ott Parco San Donato lato via di Novoli (Quartiere 5)

13-ott Piazza Bartali (Quartiere 3)

14-ott Area Giuncoli via Canova (Quartiere 4)

21-ott Skate Park (Quartiere 2)

COMICS (6, 7, 13, 14 e 21 ottobre)

Il corso è incentrato sulla produzione di una breve storia a fumetti (più o meno autobiografica) dal titolo Anima Giovane. Dopo una prima fase introduttiva dove vengono illustrate le varie tipologie e le tecniche del fare fumetti, si procede alla stesura di una sceneggiatura da trasporre in immagini.

6-ott Villa Vogel (Quartiere 4)

7-ott Piazza Tasso (Quartiere 1)

13-ott Area Pettini Burresi (Quartiere 2)

14-ott Piazza Elia Dalla Costa (Quartiere 3)

21-ott Terza Piazza Leopoldo (Quartiere 5)

EVENTO FINALE (29, 29, 30 ottobre)

Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, tre giorni dedicati alla presentazione dei risultati dei laboratori, con la partecipazione di testimonial di richiamo nazionale