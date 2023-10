Frana in via Mimose, lavori a Montespertoli

Entrano nel vivo le lavorazioni per la messa in sicurezza del versante franoso di via delle Mimose, nella zona Sud del centro abitato di Montespertoli. Il progetto dell’intervento ha un quadro economico di 1.080.000 Euro, integralmente coperti da un contributo per il contrasto al dissesto idrogeologico che Regione Toscana ha dato al Comune di Montespertoli tramite disposizione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. I lavori prevedono la realizzazione di una paratia di oltre 50 pali di altezza complessiva pari a 15 metri, comprensiva di cordolo di collegamento e speroni atti a raccordare le strutture degli edifici residenziali posti a monte con la nuova struttura a retta del versante. Per eseguirli si è dunque resa necessaria la realizzazione di una piattaforma di terra battuta ospitante l’area di cantiere, di larghezza sufficiente per la movimentazione dei mezzi e delle apparecchiature dell’impresa aggiudicataria dei lavori.

La frana di via delle Mimose è una delle più aggressive del territorio comunale, soprattutto perché si sviluppa ai margini dell’abitato a Sud del centro storico di Montespertoli. Nel corso degli anni il Comune di Montespertoli si è avvalso di specialisti incaricati di monitorare l’andamento della frana attiva, così da poter reperire informazioni utili alla progettazione di un intervento di consolidamento come quello recentemente avviato. Contestualmente, analoghi strumenti di rilevazione sono presenti su altre frane attive del territorio, ed è proprio per questo che è stato possibile seguire un analogo percorso di analisi dati, elaborazione delle soluzioni progettuali e ricerca di finanziamenti anche per la frana di via San Piero in Mercato, che il Comune di Montespertoli metterà in sicurezza nel 2024 grazie a fondi ottenuti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Analoga fonte di finanziamento sarà utilizzata, infine, per la frana di via Botinaccio posta all’intersezione con via Turbone.

“Quando ci siamo insediati via delle Mimose era una grande preoccupazione – commenta il vicesindaco di Montespertoli, Marco Pierini, che ha la delega ai Lavori Pubblici. “Grazie a un lavoro certosino di progettazione e ricerca dei fondi oggi la cittadinanza di Montespertoli ha sotto gli occhi un cantiere che supera il milione di Euro e che metterà in sicurezza una viabilità di collegamento fondamentale e un intero gruppo di case a ridosso del centro del paese. Questo lavoro si aggiunge a quelli già fatti in via Falagiana, via Poppiano e via Polvereto, e insieme a quelli che faremo nel 2024 su via Botinaccio e via San Piero in Mercato rappresenterà uno dei cantieri più grandi e impegnativi per Montespertoli” conclude.

La fine delle lavorazioni è prevista per il 2 gennaio 2024.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa