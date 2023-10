Il prossimo sabato 7 ottobre si terranno in Albania i funerali di Klodiana Vefa, la 36enne uccisa dall'ex marito davanti la casa di via Galvani a Castelfiorentino la scorsa settimana. A dare la notizia ufficialmente è il sindaco della città gigliata Alessio Falorni, riportando le parole del figlio della vittima Alessio. I due figli di Klodiana stanno lasciando l'Italia in queste ore per organizzare il funerale.

E proprio a sostegno dei figli, rimasti orfani dopo il tragico fatto di sangue che ha visto il padre Alfred togliersi la vita dopo il femminicidio, sta diventando sempre più grande l'onda di solidarietà dalla comunità valdelsana e non solo. Da giorni l'amministrazione comunale si sta impegnando con associazioni dedicate, con gli assistenti sociali e con la commissione Pari Opportunità della Regione per convogliare questa voglia di aiutare in qualcosa di concreto.

E' stato messo a disposizione un conto corrente dedicato, quello del Comune di Castelfiorentino, dove potranno giungere eventuali donazioni che saranno messe a disposizione dei figli adolescenti. La causale da indicare è semplicemente 'Klodiana' e l'Iban è il seguente: IT94F0842537790000010299535