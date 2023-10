Giornate Fai, gli appuntamenti in Valdinievole

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana – animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione – saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, fra cui alcuni dei luoghi più suggestivi e insoliti della Valdinievole.

A Ponte Buggianese e Lamporecchio i luoghi che il FAI ha scelto per l'edizione 2023.

A Ponte Buggianese, il ritrovo è in Piazza del Santuario 17 per la visita guidata alla chiesa di San Michele Arcangelo, in compagnia di Emanuele Barletti, storico dell’arte e dell’architettura. Curatore scientifico del museo e archivio di Pietro Annigoni e della collezione d’arte della Fondazione CR Firenze.

La visita speciale sarà sabato 15 ottobre alle ore 10, con una durata prevista di 50 minuti, aperta a tutti con contributo libero a partire da 5€. posti limitati, prenotazione non prevista. gli ISCRITTI FAI e chi si iscrive in loco, come in tutti i luoghi aperti, avranno la priorità nelle code

iunti nel piccolo centro storico di Ponte Buggianese per la vecchia strada che proviene da Chiesina, dopo aver attraversato il ponte sulla Pescia, il portico della seicentesca pieve di San Michele Arcangelo accoglie l'odierno visitatore. Un tempo offriva riparo ai viandanti di quelle terre strappate al Padule di Fucecchio, ai pellegrini che si recavano a chieder grazie all'immagine miracolosa' della Madonna del Buonconsiglio, ancor oggi venerata sull'altare barocco situato nella cappella al termine della navata destra.

Solo domenica 15, verrà aperto il giardino di Via Colmate del Cerro 15, solitamente chiuso al pubblico perché di proprietà privata. Il giardino di Paola si trova all'estremità meridionale della provincia di Pistoia dove la campagna toscana si distende verso il Padule di Fucecchio, un'area palustre di grande valore ambientale, storico e paesaggistico. Interamente pianeggiante il giardino si inserisce nel contesto di campi e coltivazioni che lo circondano e che rappresentano la tradizionale vocazione rurale di Ponte Buggianese.

A Lamporecchio invece, solo sabato 14, c'è la possibilità di essere accompagnati dal proprietario dell'azienda agricola La Dispensa alla scoperta della produzione dell'olio della raccolta 2023, delle soluzioni ecosostenibili della tenuta, curiosità e tanto altro per una visita di un ora circa. Si conclude con una piccola degustazione dell’olio appena franto.

Ponte Buggianese

Piazza del Santuario, 17

SABATO 14: 09:30 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

DOMENICA 15: 9:45 - 11:00

Visite con partenza ogni mezz'ora

Via colmate del cerro, 15

SOLO DOMENICA 15: Visite con partenza alle ore 10:00 - 11:30 - 15:00 - 16:30

Lamporecchio

Via Giugnano, 83 (Azienda Agricola La Dispensa)

SOLO SABATO 14: 9:30 - 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Partenza alle ore 10, alle 12 e alle 16, con contributo suggerito a partire da 5€ per persona. Visita aperta a tutti con precedenza a gli iscritti FAI.

