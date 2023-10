Kodokan Empoli conquista l'intero podio per gli Assoluti A2 di Judo

Grande soddisfazione per il team dell’A.S.D. Judo Kodokan Empoli che ha visto impegnati alcuni dei propri atleti nelle competizioni valide per le qualificazioni al Campionato Italiano Assoluti A2, che si sono svolte sabato 31 settembre presso il Palagolfo di Follonica. Sotto la guida dei coach Alessandro Di Clemente e Alessio Di Clemente, il Kodokan Empoli si è presentato con gli atleti: Gherardo Lippi (-73kg), Tommaso Manenti (-66kg), Davide Parri (-73kg), Francesco Tosi (-90kg). Medaglia d’oro per Lippi che sbaraglia i suoi opponenti e arriva primo.

Salgono sul podio anche Tommaso Manenti, che si classifica secondo, Francesco Tosi, che arriva terzo, e Davide Parri, che ottiene un quinto posto. Il Judo Kodokan Empoli si presenterà dunque al Campionato Italiano degli Assoluti che si terrà a Brescia il prossimo 21 ottobre con ben tre atleti: oltre a Gherardo Lippi, sono già qualificati in virtù delle proprie posizioni nel ranking nazionale, Giulio Manenti (-73kg) e Lorenzo Tosi (-73kg).