Leone Rampante all'imprenditore Sabatini e alla ballerina Donati

Due mondi diversi ma uniti dalla passione, dall'impegno e dal forte legame con la famiglia. Ieri, martedì 3 ottobre, al Teatro Pacini, l'amministrazione comunale di Fucecchio ha consegnato alla ballerina hip hop Anna Donati e allo storico imprenditore Emilio Sabatini il "Leone Rampante", riconoscimento che ogni anno premia i cittadini, nati o residenti a Fucecchio, che con la loro opera nel campo della cultura, delle arti, delle scienze, del lavoro, della politica, della filantropia, dello sport o del sociale si sono particolarmente distinti.

Una cerimonia suggestiva e molto partecipata, che si è tenuta come da tradizione nel giorno di San Candido, patrono di Fucecchio, in cui il legame con la famiglia ha fatto da trait d'union tra le due onorificenze.

A consegnare il Leone Rampante sono stati il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaca Emma Donnini, mentre la presentazione dei due vincitori è stata curata da due persone a loro molto vicine: Mattia Capozzi direttore dell'Academy of Excellence di Lucca, che segue professionalmente da un decennio Anna Donati, e Leonardo Sabatini, responsabile della gioielleria con sede a Fucecchio in via Sauro, nipote di Emilio Sabatini e figlio di Alfredo. Con emozione hanno ripercorso la storia e l'impegno profusi rispettivamente nella danza e nell'imprenditoria, sottolineando in entrambi i casi l'importanza che gli affetti e la famiglia hanno avuto nel loro percorso artistico e lavorativo. E poi la passione, elemento che li accomuna e li contraddistingue, come testimoniano le motivazioni che stanno alla base di questo premio: “per la passione e la dedizione dedicata alla danza, grazie alla quale è riuscita a raggiungere importanti risultati in contesti nazionali ed internazionali”, nel caso di Anna Donati, e “per la passione e la professionalità con la quale da decenni gestisce l'attività di gioielleria, tanto che l'azienda di famiglia, fondata dal bisnonno nel 1894, è diventata un punto di riferimento per la cittadinanza”, quella di Emilio Sabatini.

ANNA DONATI

Classe 2005, in arte "Annabeat", è ballerina di danza hip hop. Diplomata nella prestigiosa “Academy of Excellence” di Lucca, da dieci anni si forma e partecipa alle massime competizioni con la società sportiva “Emozione Danza” di Porcari. Campionessa italiana in carica di ballo hip hop dopo aver vinto il campionato italiano nel mese di gennaio a Riccione, lo scorso 8 giugno a Skopje si è laureata campionessa europea nella categoria “Female Hip Hop Adults”.

EMILIO SABATINI

Storico negoziante orafo la cui attività, fondata dal bisnonno nel 1894 nel centro di Fucecchio, taglierà nel 2024 il traguardo dei 130 anni di vita. Ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia nei primi anni sessanta, riuscendo ad unire tradizione e innovazione dell'arte orafa toscana. L’azienda, la cui conduzione è giunta alla sesta generazione, conta oggi tre negozi, due gioiellerie e un ottico.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa