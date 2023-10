La lite davanti la discoteca finisce a coltellate, denunciato 28enne a Lastra a Signa

Sospesa per 30 giorni l'attività di somministrazione di cibo e bevande a una discoteca di Lastra a Signa dopo il provvedimento emesso dalla questura di Firenze e notificato dal Norm dei carabinieri di Signa. La disposizione è stata necesssaria dopo che lo scorso 1 ottobre due uomini di origine marocchina sono rimasti feriti da un connazionale armato di coltello proprio davanti al locale. Uno dei due feriti è finito in ospedale in prognosi riservata. I carabinieri del Norm di Signa hanno denunciato in stato di libertà per lesioni gravissime un 28enne marocchino con precedenti.