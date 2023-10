Michela Monaco allontanata dalla Lega Firenze: "Non contribuisce alla crescita del partito"

A meno di un anno dalla scadenza di mandato, la Lega Firenze allontana la consigliera a Palazzo Vecchio Michela Monaco. Monaco era salita agli onori delle cronache anche per le battaglie contro le barriere architettoniche, essendo lei costretta sulla sedia a rotelle. Al momento Monaco non ha rilasciato alcun commento. Ecco l'annuncio del capogruppo e segretario provinciale della Lega Federico Bussolin.

“Per rispetto a elettori, iscritti e cittadini simpatizzanti, occorre a volte allontanare chi non contribuisce alla crescita della Lega a Firenze. In questa ottica, per coerenza e rispetto di chi si impegna, oggi come Capogruppo, in accordo con la segretaria cittadina della Lega Barbara Nannucci, ho deciso l’allontanamento della consigliera Michela Monaco. La decisione si rende inevitabile perché è venuta meno la fiducia politica tra di lei e il gruppo. Resta la simpatia umana, e auguriamo a Michela il meglio per il suo futuro”.