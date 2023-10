Vetro di una finestra danneggiato alla sede della fondazione I Care di Fucecchio, in via XX Settembre. I carabinieri della locale stazione hanno ricevuto questa mattina la denuncia da parte del presidente. Il sopralluogo dei militari ha portato a capire che è stato il lancio di un sasso a scheggiare il vetro, senza infrangerlo. Non è chiaro a che ora sia avvenuto il fatto. Le indagini sono in corso.