"Se avete pullman contattateci": appello Cgil Firenze per la manifestazione di Roma

Manifestazione del 7 ottobre a Roma “La via maestra - Insieme per la Costituzione”: abbiamo prenotato 25 pullman, un treno speciale da Firenze, tuttavia - nonostante ci fossimo mossi per tempo - non riusciamo a soddisfare la imponente domanda di partecipazione che ci viene dai luoghi di lavoro e dalla società civile.

Non si riescono a prenotare pullman, non si recepiscono sul mercato (nemmeno fuori Toscana), perché esauriti, mentre i posti sui treni sono pieni.

Di fronte a tale stato dei fatti, facciamo un appello pubblico alle aziende di autotrasporto persone della Toscana di chiamare la Cgil di Firenze se hanno ancora disponibili pullman, per dare risposta alla domanda di partecipazione.

La manifestazione del 7 ottobre a Roma, indetta dalla Cgil e da moltissime associazioni, sta mobilitando migliaia di persone sul territorio fiorentino come negli altri territori della Toscana.

I temi della piattaforma, che contemplano il lavoro, la salute, l’ambiente, i diritti, la pace, l’istruzione, la democrazia, sono fortemente sentiti dal mondo del lavoro e dalla società civile, condizione per la quale si è determinata questa imponente partecipazione.

Insomma, i numeri della partecipazione parlano chiaro, ossia abbiamo intercettato una domanda critica che vuole manifestare il suo dissenso contro lo stato dei fatti politici, economici e sociali che covano ed albergano nella società e nel mondo del lavoro.

Cgil Firenze