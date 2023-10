Senza patente, assicurazione e revisione: multe pesanti dalla municipale di Livorno

Durante l'attività di controllo del territorio nel fine settimana con pattuglia su auto dotata di alta tecnologia di rilevazione delle infrazioni, la Polizia Municipale di Livorno ha contestato ad una donna la guida di autovettura senza essere titolare della relativa patente di guida.

Alla stessa è stata comminata una sanzione pecuniaria tra euro 3.570 e 5.100 (in base a quanto disporrà il Prefetto) oltre al fermo del mezzo per 3 mesi.

Nel primo pomeriggio di sabato è stato invece contestato, ad un uomo, in zona Picchianti, la guida di un motociclo non coperto da assicurazione RCA obbligatoria: ne è seguito il sequestro del mezzo e una sanzione pecuniaria di euro 866.

Infine, sempre nella stessa giornata, nei pressi di piazza Mazzini, gli agenti della polizia locale hanno sottoposto a controllo un'auto "sospetta" condotta da un uomo.

Gli è stata contestata la recidiva per guida con auto non coperta da assicurazione RCA obbligatoria, la recidiva per guida senza patente, con relativa informativa all'autorità giudiziaria competente e l'art. 80 c.14 CDS per non aver sottoposto il mezzo alla prescritta revisione periodica per un totale di 1901 euro.