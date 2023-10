Nuovo sgombero a Firenze, intervento al circolo del Romito

Nuova stretta sugli sgomberi a Firenze. Dopo l'intervento di ieri per l'ex convento in via dei Massoni, sopra a Careggi, con circa 40 persone, prevalentemente stranieri, quest'oggi le forze dell'ordine sono impegnate a liberare il circolo del Romito in via in via Scipio Slataper con circa 10 soggetti italiani coinvolti, occupato da domenica dal collettivo anarchico di viale Corsica.

Sul posto al momento polizia, vigili del fuoco e un elicottero in presidio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO