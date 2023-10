Sostegno all'allattamento materno, incontro informativo all'ospedale di Empoli

In occasione della settimana Mondiale Allattamento Materno, il personale sanitario del reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto dal dottor Matteo Pieri e della Pediatria, diretta dal dottor Roberto Bernardini dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli organizza una mattinata informativa sulla promozione ed il sostegno dell’allattamento materno.

L’appuntamento è venerdì 6 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 presso l’Ostetrica di Empoli (blocco A secondo piano ) ed è dedicato alla coppia genitoriale.

Il personale sanitario accoglierà i futuri genitori illustrando il percorso attivo nel punto nascita di Empoli ed in pediatria: dal pelle a pelle subito dopo il parto, alla Kangaroo Mother Care in patologia Neonatale. Un’occasione per la coppia di conoscere da vicino le opportunità offerte dalla struttura nell’ottica di accompagnarla in questa importante esperienza di vita.

Nella stessa mattinata sarà possibile visitare il Nido e il reparto di Pediatria e Patologia Neonatale.