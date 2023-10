Un weekend di ispirazione e innovazione col più grande inventore italiano

Un fine settimana insieme a Federico Faggin, inventore del sistema touch screen che regge il mondo con cui usiamo i nostri telefoni cellulari e tablet.

Quello con Faggin sarà un weekend di riflessione e ispirazione che abbinerà scoperta delle bellezze del territorio e incontri conviviali alla presentazione dell'ultimo libro dell’inventore e scienziato, "Irriducibile" (ed. Mondadori), un riferimento all’impossibilità di ridurre l’essenza dell’Uomo a “macchina pensante”, sviluppo del precedente volume “Silicio”, in una visione complessa della realtà che s’intreccia alle intuizioni della fisica quantistica, definendo una nuova scienza del mondo interiore.

La presentazione al pubblico sabato 7 alle 17.30 avverrà nella sala del prestigioso Teatro della Misericordia, messo a disposizione dal Comune di Vinci col patrocinio dell’evento.

A cornice della due giorni, a Vinci tornerà con una mostra di alcune delle sue pregiate opere anche il liutaio Michele Sangineto, che realizzando una serie di strumenti antichi ormai scomparsi, alcuni progettati proprio da Leonardo, come il genio di Vinci e come Faggin ha intrecciato abilità tecnologica, ricerca scientifica e curiosità inesauribile in un'operazione preziosa e inedita all'insegna dell'Umanesimo.

Fonte: Ufficio Stampa