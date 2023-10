A Certaldo il Festival della sostenibilità e delle abilità

Sarà la splendida cornice di Certaldo (Firenze) a ospitare “Domani è ora - Festival della sostenibilità e delle abilità”, nei giorni 6, 7 e 8 ottobre prossimi.

L’evento, alla sua prima edizione, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa a palazzo del Pegaso. Sono intervenuti il presidente dell’Assemblea toscana Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, insieme all’assessora all’Istruzione Benedetta Bagni e all’assessore all’Ambiente Jacopo Masini, oltre ad Alfiero Ciampolini, presidente dell'associazione Polis. Nei tre giorni della manifestazione verranno affrontati non solo i temi legati al cambiamento climatico, ma anche quelli legati alla tutela dell'ambiente, alla conservazione degli ecosistemi, alla riduzione delle disuguaglianze e a tutte le tematiche fondamentali enucleate nei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

In programma conferenze ed incontri con esperti, una mostra fotografica pensata per riflettere sull’impatto dell’uomo sull’ambiente, concerti e spettacoli, letture e incontri. Sarà inoltre possibile scoprire le bellezze naturali di Certaldo e dei suoi dintorni attraverso trekking guidati e i più giovani saranno coinvolti in laboratori creativi progettati per educarli sulle sfide ambientali.

“Sono felice di presentare qui questa iniziativa, che farà diventare Certaldo capitale toscana della sostenibilità per tre giorni” ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. “E’ un’iniziativa importante, perché se vogliamo garantire un futuro migliore ai nostri figli dobbiamo dare delle risposte a quello che accadrà domani. O la classe politica è capace di anticipare i cambiamenti, o è evidente che non sta facendo bene il suo lavoro. Il festival si lega in questo senso a una nostra iniziativa in programma, ‘Toscana 2050’, in cui proviamo a immaginare come sarà la nostra regione fra trenta anni”.

“Un appuntamento nuovo e di ampio respiro – ha commentato il consigliere Enrico Sostegni – che sono sicuro avrà successo. Il futuro deve essere costruito, serve uno sforzo da parte delle istituzioni ma anche da parte di tutta la comunità; quindi l’approccio di Certaldo è veramente lungimirante”.

"Il festival – ha spiegato il sindaco di Certaldo Giacomi Cucini - è un’iniziativa su cui abbiamo scommesso molto, è nato con la forte volontà di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni, attraverso incontri e attività riflettendo su due temi centrali: l'ambiente da un lato e l’inclusione dall'altro. Gli appuntamenti vedranno la partecipazione attiva delle scuole e delle realtà associative del nostro territorio”. “Il calendario delle iniziative è veramente ampio – ha fatto eco l’assessore Jacopo Masini -. Ci auspichiamo che la manifestazione, alla prima edizione, possa diventare un appuntamento fisso ogni anno”.

"È essenziale formare e sensibilizzare ora la cittadinanza sui temi della sostenibilità, delle diverse abilità e dell'inclusione per garantire un domani migliore alle future generazioni – ha affermato Alfiero Ciampolini, presidente dell'associazione Polis -. Credo sia importante evidenziare ed apprezzare un ulteriore aspetto fondamentale relativo alla condivisione del progetto da parte di tante associazioni e realtà del territorio, a riprova di quanto sia utile e proficua l'interrelazione tra le diverse istituzioni e associazioni".

“Domani è ora - Festival della sostenibilità e delle abilità” è organizzato dall'Associazione Polis Certaldo con il patrocinio della Regione Toscana, in partenariato con il Comune di Certaldo, la Pro Loco Certaldo, l'Associazione Anthos Certaldo e l’Associazione Spazio Ipotetico, con il contributo di Sebach, leader in Italia nel noleggio bagni mobili che ha in Certaldo lo storico quartier generale.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa