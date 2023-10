Abc Solettificio Manetti, arriva Stefan Malkic

Si rinforza il reparto lunghi dell’Abc Solettificio Manetti. E’ ufficiale, infatti, l’ingaggio di Stefan Malkic, atleta bosniaco di formazione italiana, che arriva a portare centimetri e fisicità nel pitturato gialloblu. Ala/centro classe 2000, di 200 cm, approda alla corte di coach Angiolini dopo diverse esperienze tra serie C e serie B, portando in dote grande sostanza e dinamismo sotto canestro senza disdegnare il tiro dalla lunga distanza, motivo per cui può giocare sia da 4 che da 5.

“Sono felice di essere a Castelfiorentino – racconta Stefan -, una piazza storica in cui si respira grande passione. Come tutte le neopromosse ci approcciamo a questo campionato in punta di piedi ma con l’obiettivo di condurre una stagione all’altezza delle aspettative della società e di far divertire il pubblico castellano. Da parte mia mi impegnerò a dare il massimo per la squadra e la società”.

Soddisfatto coach Walter Angiolini, che potrà contare su un bel rinforzo nel pitturato.

“Stefan è un lungo atipico – spiega – che predilige il gioco fronte a canestro ma tecnicamente capace di giocare anche spalle a canestro. Ha un buon tiro da fuori ed è abituato a giocare in modo dinamico, tutte caratteristiche che si sposano perfettamente con noi e con il nostro sistema di gioco. Dovrà darci una grossa mano a rimbalzo, aspetto in cui, per caratteristiche fisiche, siamo deficitari, e sono certo che la grande motivazione che lo spinge sarà un valore aggiunto”.

LA CARRIERA

La prima esperienza in Italia, nella stagione 2016/2017, è laccata Virtus Feletto, con cui partecipa ai campionati Under 18 Eccellenza e C Silver, gli stessi che la stagione successiva lo vedono vestire la maglia del Pescara Basket. Da qui, nel 2018, l’esordio in serie B a Catanzaro, dove rimane per due stagioni e conclude il percorso delle giovanili, acquisendo la formazione italiana. Seguono due campionati sempre in serie B in maglia Sangiorgese Legnano e Torrenovese Aquila Nebrodi finchè, nel 2021, approda alla Bim Bum Basket Rende, in C Gold, dove si accasa nelle ultime due stagioni, di cui l’ultima culminata con la conquista della semifinale playoff e un media di 12,5 punti a partita.

