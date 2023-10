I vigili del fuoco di Firenze e Firenze Ovest e dalla sede centrale sono intervenuti alle ore 2.30 a Firenze in via del Medardo Rosso, per un incendio che si è sviluppato in un appartamento situato al secondo piano di un condominio. I vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell'incendio e evacuato 3 persone dai piani superiori per la presenza dei fumi della combustione, e affidate al personale sanitario per I controlli.