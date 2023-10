Attività e laboratori per 'Montelupo dei bambini'

Conoscere e stupirsi, far gruppo e scoprire se stessi. Tutte le iniziative sono gratuite, fatta eccezione per i laboratori che prevedranno un rimborso spese per i materiali utilizzati.

Il calendario viene inaugurato proprio il prossimo fine settimana con una programmazione che rientra nell’iniziativa nazionale Famiglie al Museo.

Sabato 7 ottobre il Museo Archeologico propone una visita al museo interattiva, sensoriale e immersiva: attraverso giochi e attività a tema con le sale scopriranno la storia del nostro territorio. Due i turni previsti alle ore 10.00 e alle 11.00. Evento gratuito su prenotazione chiamando o inviando un messaggio whatsapp al 3394666461.

A partire dalle ore 17.00 (con ritrovo al Museo della ceramica) si terrà, invece un

Il percorso è gratuito della durata di un'ora e mezzo, è molto facile (prevista breve salita per raggiungere il Pozzo dei Lavatoi). Informazioni e prenotazioni 0571 1590300

Domenica 8 ottobre alle ore 16.00 appuntamento con , !

Durante il sono previste tappe in cui i partecipanti saranno bendati e saranno invitati a scoprire il museo . Informazioni e prenotazioni 0571 1590300

Martedì 10 ottobre partono, invece, i Favolosi Martedì del MMAB, suddividi in due diverse proposte in base alla fascia di età, con Pagine d’Artista e con Wild Wild MMAB – Vol. 3.

PAGINE D’ARTISTA è rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni, e si terrà nella fascia oraria delle 17:00 – 18:30. Ogni settimana una tappa diversa, per compiere un viaggio nella storia dell’arte, in compagnia di libri e albi illustrati. A questo si aggiungeranno storie da ascoltare e opere da creare con le proprie mani, affinché tutti i sensi vengano stimolati.

Dopo martedì 10 ottobre si ripeterà: martedì 24 ottobre; martedì 7 novembre; martedì 21 novembre; martedì 5 dicembre; martedì 19 dicembre; martedì 9 gennaio.

Altri martedì, altre esplorazioni!

Con WILD WILD MMAB – Vol. 3 sarà possibile familiarizzare con l’ambiente che ci circonda, imparando ad apprezzare e a comprendere la biodiversità. Sarà Matteo Tamburini, guida ambientale ed educatore, a introdurre i ragazzi dagli 8 anni in su in questo universo. Rivelerà loro segreti e misteri, mettendone in moto l’ingegno, e impegnandoli in lavoretti pratici.

Con orario 16:45 – 18:45, si svolgerà nelle seguenti date: martedì 17 ottobre; martedì 31 ottobre; martedì 14 novembre; martedì 28 novembre; martedì 12 dicembre.

In momenti diversi, perlopiù nel weekend, i bambini saranno poi accolti dal Museo della Ceramica e da quello Archeologico, potendo vivere l’esperienza museale insieme alle proprie famiglie, in maniera del tutto innovativa.

Al Museo della Ceramica sono previste visite guidate: tradizionali, ma anche interattive e sensoriali. La Fornace del Museo ospita dimostrazioni di lavorazione ceramica e laboratori.

Le visite inizieranno alle ore 16:00, i laboratori invece alle ore 17:00 e saranno destinati a bambini dai 5 ai 12 anni. Gli appuntamenti saranno: domenica 8 ottobre; domenica 29 ottobre; domenica 5 novembre; domenica 17 dicembre.

Da un museo all’altro per instaurare un legame con il patrimonio montelupino.

Anche al Museo Archeologico la teoria andrà di pari passo con la pratica. Aneddoti sulle civiltà del passato, storia del territorio, alimentazione e ricette d’epoca, un archeologico gioco dell’oca. Questo, e molto altro...

Le visite per famiglie e i laboratori per bambini, dai 6 agli 11 anni, avranno luogo con orari diversi in queste date: sabato 7 ottobre; martedì 31 ottobre; sabato 11 novembre; sabato 25 novembre; sabato 16 dicembre.

Per ulteriori informazioni e dettagli, e per eventuali prenotazioni, è possibile consultare il sito del Comune di Montelupo.

“Un programma di 23 appuntamenti in tre mesi pensati e rivolti ai cittadini più giovani, da 3 a 13 anni. Un’offerta ricca e varia e che persegue un obiettivo di fondo: abituare al bello, allo spirito critico. Ad un divertimento non banale. L'arte, la bellezza, ci fanno stare meglio in ogni fase della vita. Le nostre proposte mirano ad accompagnare la cittadinanza in ogni fascia d'età, e ruotano attorno all’arte, alla natura, alla ceramica. È una proposta rivolta alle famiglie, in prevalenza gratuita, con lo scopo di consolidare il ruolo del MMAB (e del Sistema Museale in generale) come fulcro di un’offerta di culturale di qualità”, afferma l’assessore alla cultura Aglaia Viviani.

Fonte: Ufficio Stampa