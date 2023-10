Avis Empoli festeggia 57 anni

Sabato 7 ottobre Avis Comunale di Empoli ODV festeggerà i suoi 57 anni. L’associazione ringrazia, come sempre, tutti i donatori che ogni giorno compiono un gesto assai importante per l’intera comunità. sarà l'occasione di dare un caloroso abbraccio alla Dottoressa Paola Lazzeri, la quale dopo tanti anni di servizio andrà in pensione, e ricordare Mauro Singulti, uno dei fondatori della nostra associazione, venuto a mancare l’anno passato.

La premiazione dei donatori inizierà alle 17.30 con il raduno presso l'Avis di Empoli. Successivamente verranno premiati i donatori. Completate le premiazioni verrà offerto ai donatori un'apericena servito dai volontari. L'apericena è offerto a tutti i donatori soci dell’Avis di Empoli presenti. Per gli eventuali accompagnatori il costo è di 12 euro. I bambini sotto i 12 anni non pagano

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

17,30-18,00- RADUNO E INAUGURAZIONE PANCHINA AVIS 1° INTERMEZZO

18,15-18,30- DISCORSO DEL PRESIDENTE, PREMIAZIONI RAME E ARGENTO 2° INTERMEZZO

18,50-19,10- PREMIAZIONI ARGENTO DORATO, ORO E SUPERIORI 3° INTERMEZZO

19,20-19,40- DISCORSI FINALI OSPITI ED INIZIO APERICENA