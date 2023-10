Basket Empoli, inizia il campionato dell'Use Rosa Scotti

Ci siamo. Sabato sera alle 20.30 a Moncalieri l’Use Rosa Scotti inizia la sua seconda avventura nel campionato di serie A2. Lo fa con una squadra rinnovata specie nei suoi punti chiave ed in un girone che, rispetto a quello della scorsa stagione, è a dir poco più difficile. La costante è rappresentata dalla voglia e dall’entusiasmo che coach Alessio Cioni e le sue ragazze hanno in vista della prima palla a due.

“Finalmente ci siamo – attacca il tecnico – dovremo riportare sul campo tutto il lavoro che abbiamo fatto dal giorno del raduno. L’ultima uscita amichevole sabato scorso con Umbertide, secondo me, non è stata sufficiente a livello di prestazione di squadra ma ora cambia tutto e sono convinto che abbiamo le possibilità per giocare meglio. E’ normale che si possano incontrare delle difficoltà nel percorso di crescita, ma ora ci buttiamo tutto alle spalle e pensiamo a Moncalieri”.

“Loro – prosegue – sono temibili come del resto lo sono tutte le squadre di questo girone. Troveremo fra l’altro anche una ex che avevamo in A1 e che stimo tantissimo, ovvero Elena Ramò. E’ una squadra completa e sappiamo quindi di avere una gara difficile ma siamo anche consapevoli che, visto il livello, molto dipenderà dal nostro approccio alla partita. Quindi ci siamo preparate bene ed andiamo in Piemonte a giocarcela”.

La gara sarà arbitrata da Quadrelli di Cassano Magnago e Gurrera di Vigevano. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Moncalieri Basketball.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa