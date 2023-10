Castelnuovo d’Elsa, inaugurato il fontanello: "Acqua di qualità"

Si dice che fare un brindisi con l’acqua non porti fortuna. Ma nel caso dei fontanelli, è più che lecito fare una eccezione. Anche al nuovo impianto di acqua ad alta qualità di Castelnuovo d’Elsa, ieri pomeriggio, si è tenuto il tradizionale rito, che ha accompagnato l’attivazione di quello che è il secondo fontanello nel comune di Castelfiorentino, dopo quello già attivo dal 2009 nel capoluogo, in viale Roosevelt. Anche il nuovo impianto, collocato in via Roma, garantirà l’erogazione di acqua della rete idrica “immediatamente buona da bere”, tramite un sistema che elimina il cloro (sostanza che serve a mantenere potabile la risorsa idrica lungo tutto il percorso dell’acquedotto) assicurando al contempo bontà e sicurezza assoluta.

Gli obiettivi del progetto “Acqua ad alta qualità” portato avanti da Acque in oltre 20 anni di gestione del servizio sono ormai noti: offrire opportunità di risparmio economico alle famiglie, concorrere alla riduzione di rifiuti, sensibilizzare i cittadini sull’importanza della risorsa e avvicinare la popolazione al consumo dell’acqua di rubinetto. I fontanelli sono interamente progettati e realizzati dal Gruppo Acque, che si occupa - aspetto non meno importante - anche della loro manutenzione. La realizzazione del fontanello di Castelnuovo d’Elsa è il frutto anche della sinergia con il Comune di Castelfiorentino, che ha cofinanziato l’opera.

All’attivazione dell’impianto erano presenti Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino, Giuseppe Sardu e Giancarlo Faenzi, rispettivamente presidente e vicepresidente di Acque, insieme a tanti cittadini. “La realizzazione di fontanelli di acqua buona e di qualità - osserva il sindaco Falorni - rappresentava un obiettivo del mio mandato, e sebbene si tratti di un investimento oneroso non ci siamo sottratti a questo impegno assunto con i cittadini, partendo da Castelnuovo d’Elsa, dove ci sono da fare altri investimenti, con l’auspicio di poterlo estendere in futuro anche alle altre frazioni del nostro territorio. Ricordo che si tratta di una pratica virtuosa, mediante la quale i cittadini e le famiglie partecipano alla salvaguardia dell’ambiente conseguendo all’atto pratico anche un risparmio economico immediato. Una sana abitudine, dunque, da diffondere tra i giovani, con la speranza che gli adulti possano dare il buon esempio. Ringrazio pertanto Acque per aver concluso l’opera, attesa dagli abitanti della frazione di Castelnuovo, giusto in tempo per l’apertura del festival lungo la Via Francigena, in programma questo fine settimana”.

“Quando inauguriamo un fontanello - aggiunge Sardu - ci piace ricordare come questo non sia solamente di Acque, o del Comune, ma come appartenga invece a tutti i cittadini. In primis a coloro che lo utilizzano, ma anche a chi ha a cuore l’ambiente e il territorio in cui viviamo. È uno “strumento formidabile” per la sostenibilità, poiché consente di ridurre l’inquinamento e il consumo della plastica usa-e-getta”. Inoltre, è un’opera pubblica, della quale potranno beneficiare sia Castelnuovo che le zone circostanti, avendo così a disposizione gratuitamente una fonte di acqua super-controllata, a chilometro zero e buona da bere”.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa