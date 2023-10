Corsi di nuoto per gli studenti di Montespertoli, le lezioni alla piscina di Certaldo

Ripartono i corsi di nuoto per l'anno scolastico 2023/2024 presso la piscina “Fiammetta” di Certaldo, offrendo ai bambini e ragazzi un'opportunità unica per imparare a nuotare e divertirsi in acqua.

"Il Comune di Montespertoli si impegna a offrire opportunità di apprendimento sicure e divertenti ai nostri giovani cittadini, promuovendo allo stesso tempo uno stile di vita attivo e sano attraverso l'attività fisica in piscina", dichiara l’Assessore allo sport, Paolo Vignozzi.

Per l'annualità in corso, saranno organizzati quattro corsi, prevedendone uno in più rispetto agli ultimi anni. Ai primi tre della durata di 16 lezioni ciascuno se ne aggiungerà un quarto con 10 lezioni che si concluderà il 7 giugno 2024. Il primo corso prenderà il via martedì 17 ottobre 2023.

I corsi sono aperti esclusivamente ai bambini e ragazzi che frequentano la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado a Montespertoli.

Per informare i genitori dei bambini e ragazzi interessati a partecipare si terrà un incontro aperto al pubblico giovedì 12 ottobre 2023 alle ore 17:30 presso il secondo piano del Centro Culturale Le Corti al quale tutti sono invitati a partecipare e, in questa occasione, ci sarà anche la possibilità di pagare il primo corso.

Le iscrizioni per il primo corso saranno aperte dal 9 al 16 ottobre 2023. È possibile compilare il modulo di domanda disponibile sul sito dell’ente. Le domande possono essere trasmesse al Comune in due modi: tramite consegna a mano all'Ufficio relazione con il pubblico o via email all'indirizzo urp@comune.montespertoli.fi.it.

Per agevolare i partecipanti, il Comune offrirà un servizio di trasporto con lo scuolabus da Piazza Caduta dei Lager di Montespertoli alla Piscina Fiammetta di Certaldo. L'orario di partenza sarà alle 16:45 con rientro a Montespertoli nella stessa piazza alle 19:30.

Le tariffe per il servizio di trasporto sono di 18 euro per ciascuno dei primi tre corsi di 16 lezioni e di 11 euro per il quarto ed ultimo corso di 10 lezioni.

Per ulteriori dettagli sul programma e effettuare l’iscrizione si può visitare il sito web www.comune.montespertoli.fi.it o contattare l'Ufficio Servizio servizi alla persona trasversali al numero 0571600230.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa