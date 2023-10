Criminalità in città, Empoli in Azione alle forze politiche: "Agiamo insieme"

A seguito dei molteplici atti di criminalità e microcriminalità che in questi giorni si sono susseguiti sul territorio di Empoli (e dei Comuni limitrofi), come Empoli in Azione crediamo fondamentale lanciare una nostra proposta a tutte le forza politiche della città.

Riteniamo sia urgente, improcrastinabile e fondamentale che tutte le forze politiche presenti nella nostra città lascino da parte le proprie divergenze e le proprie differenze, e tutte assieme chiedano, con forza, alla Prefettura di intervenire immediatamente al fine di garantire la sicurezza alla città ed ai cittadini tutti. Stiamo lavorando ad un documento che vorremmo fosse firmato e sottoscritto da tutti i partiti, che evidenzi le criticità esistenti oggi ad Empoli ed il disagio subito dai cittadini. Chiediamo che per una volta si superino le divergenze politiche e si tralascino le polemiche circa le responsabilità (Locali, Nazionali, delle norme e Leggi che oggi sono carenti etc.) e ci si concentri sul risultato più utile alla nostra comunità.

Chiediamo che per una volta si superino le divergenze politiche e si tralascino le polemiche circa le responsabilità (Locali, Nazionali, delle norme e Leggi che oggi sono carenti etc.) e ci si concentri sul risultato più utile alla nostra comunità. Consegneremo questo documento all'Assessore Antonio Ponzo Pellegrini, appartenente ad Azione Empoli, col quale nel contempo abbiamo condiviso di chiedere un COPS (Comitato Politico e di Sicurezza) al Sindaco di Empoli.

Luca Ferrara – Coordinatore Empoli in Azione